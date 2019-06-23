0553 313 94 23

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

23 Haziran 2019 Pazar 23:23
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kavga, Harran ilçesine bağlı Başak kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Halil Göçer ve Mehmet D. yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Harran ve Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Halil Göçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 23:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    1. Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16..
    2. İmamoğlu’nun seçimi kazanması İBB..
    3. Ordu'da otomobilin çarptığı anne ve..
    4. Basketbol: Hazırlık maçı
    5. Kütahya’da ’Cazın Kartalları’ndan..
    6. Bangladeş’te yolcu treni nehre düştü
    7. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    8. Gaziantep’te motosiklet ile otomobil..
    9. BM'den Etiyopya'da yerel hükümete..
    10. Anne ve kızı kazada hayatını kaybetti
    11. Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet..
    12. Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 1..
    13. Kahramanmaraş’ta otomobil ile..
    14. İmamoğlu’nun başarısı, Çeşme’de de..
    15. Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2..
    16. Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
    17. Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi..
    18. Terör destekçisi Kati Piri'nin..
    19. Kula CHP’den İstanbul için coşkulu..
    20. Sınır Tanımayan Gazetecilerden Darbeci..
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!