Şanlıurfa'da silah kaçaklığı operasyonu Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada gizli bölmelere gizlenmiş ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.Y. ve B.Y, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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