0553 313 94 23

Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar, gölgelik alan ve parklarda serinlemeye çalışıyor

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:20
Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yazın kendisini iyiden iyiye hissettirdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları artarken, Şanlıurfa'da sıcaklık öğle saatlerinde 40 derece ölçüldü.

Hava sıcaklıklarının gelecek hafta da 40-41 derecelerde seyretmesinin beklendiği kentte, nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklıklar bunaltıcı seviyelere ulaşıyor. Vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmazken, çıkmak durumunda kalanlar ise gölgelik alanları tercih ediyor.

Almanya'dan ailesiyle tatile gelerek tarihi kenti gezen Mahmut Çelik, AA muhabirine, Şanlıurfa'yı gezmeye geldiklerini ancak havanın çok sıcak oluşunun kendilerini zorladığını söyledi.

Bu kadar sıcaklığa rağmen Şanlıurfa'nın güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu ifade eden Çelik, ziyaretlerini tamamladıktan sonra kentten ayrılacağını dile getirdi.

Umut Aytaş ise ailesiyle birlikte Hatay'dan geldiğini belirterek, Şanlıurfa'nın tarihi ve kutsal mekanlarını gezme imkanı bulduklarını ifade etti.

Şanlıurfa'nın sıcak bir şehir olduğunu belirten Aytaş, Hatay'ın da sıcak olmasından dolayı buna alışkın olduklarını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:20
  1. Balıklıgöl
  2. gölgelik
  3. sıcaklık
  4. sulama kanalı
  5. Şanlıurfa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezarlıklarda bayram temizliği sürüyor
    1. Mezarlıklarda bayram temizliği sürüyor
    2. Çöplük ve hurda yangınları şehri..
    3. Canpolat ayın personelini ödüllendirdi
    4. Yalçın Gülhan'ın vefatı sanat..
    5. Kahramanmaraş’ta iki aile arası kavga:..
    6. Douglas, Beşiktaş'ta
    7. Mersin’deki yerel seçimlere damga..
    8. Limonda rekolte düştü
    9. Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Douglas..
    10. Teröristleri temizlemek için..
    11. Gündüz başkan yardımcısı, gece cerrah
    12. Gaziantep’te Alleben projesi için..
    13. Çocuklar yalan söyler mi?
    14. Frenleri tutmayınca karşı şeride geçti
    15. Hazar Denizi’nde batan İran gemisinin..
    16. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    17. Didimde 41 göçmen yakalandı
    18. Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu..
    19. Bilal Erdoğan: Etnospor tecrübemizi..
    20. MHP Genel Başkanı Bahçeli Amasya'da
    21. 2'nci kattan düşen çocuğu çamaşır ipi..
    22. İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna..
    23. "Bakış açımız doğmamış çocuğun..
    24. Bülent Turan’dan Biga’ya Nilüfer Gölü..
    25. Dursunbey’de FETÖ operasyonu
    26. Kurbanlıklar İstanbul’da görücüye çıktı
    27. Kayıp keçi davasında hapis cezasını..
    28. Bülent Turan: Denizcilik sektöründe..
    29. Çakal Carlos, barbar Fransa'yı..
    30. Talip Geylan “Memur maaşları bayram..
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz