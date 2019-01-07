0553 313 94 23

Şanlıurfa'da servis minibüsleri çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Öğrenci servis minibüsü ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:07
Şanlıurfa'da servis minibüsleri çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 EG 340 plakalı öğrenci servis minibüsü, Suruç-Birecik karayolunun Yanaloba Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 37 BF 201 plakalı işçi servis minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:07
  1. minibüs
  2. ölü
  3. Suruç
  4. Trafak kazası
  5. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEB Akıl Fikir Yarışması'na başvuru için son tarih 15 Ocak
    1. TEB Akıl Fikir Yarışması'na başvuru..
    2. Fenerbahçe Beko, Khimki'ye konuk oluyor
    3. Gram altın 222 lira seviyelerinde
    4. Devlet başkanı ülkeden ayrıldı, ordu..
    5. Yeditepe, bu yıl da dünyanın en yeşil..
    6. Şanlıurfa'da servis minibüsleri..
    7. Piyasa güne artı rezervle başladı
    8. Başörtüsü mağdurları haklarını geri..
    9. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!..
    10. Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlunun..
    11. Borsa, haftaya yükselişle başladı
    12. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Rizeli..
    13. Almanların en büyük korkuları belli..
    14. Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında
    15. Dolar/TL 5,3510 seviyesinde işlem..
    16. Brent petrolün varili 57,87 dolar
    17. Ayasofya’da namaz yasak rezillik..
    18. Minnesota Timberwolves'ta..
    19. Van'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    20. Kara Kuvvetleri'nde operasyon! 100..
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti