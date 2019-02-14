Şanlıurfa'da sahte tarihi eser operasyonu
Akçakale ilçesinde sahte olduğu belirlenen "el yazması kitapları" tarihi eser olarak satmak istedikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı14 Şubat 2019 Perşembe 17:04
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sahte olduğu belirlenen "el yazması kitapları" tarihi eser olarak satmak istedikleri iddia edilen biri Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ilçe merkezinde 3 kişinin ellerinde bulunan ve piyasayı yanıltıcı özellikte, sahte tarihi eserleri yüksek fiyattan satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 deri el yazması kitap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen eserlerin sahte olduğu belirlendi.
Olayla ilgili A.P. (30), İ.G. (34) ve Suriye uyruklu A.A. (44) gözaltına alındı.
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