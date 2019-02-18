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Şanlıurfa’da sağlık çalışanları darp edildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 112 ambulans çalışanlarının gece geç saatlerde alkollü olduğu iddia edilen kişilerce darp edildiği öne sürüldü.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:35
Şanlıurfa’da sağlık çalışanları darp edildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 112 ambulans çalışanlarının gece geç saatlerde alkollü olduğu iddia edilen kişilerce darp edildiği öne sürüldü.


Olay, Viranşehir-Şanlıurfa karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre seyir halinde olan 112 ambulans ekibi, başka bir araçtaki alkollü olduğu ileri sürülen 2 kişi tarafından darp edildi. Yakıt almak için petrole giren ambulans ekibinin yanına giden şahıslar, araçlarından inerek sağlık ekibine linç girişiminde bulundu. Şahıslar, ambulans şoförü ve araçta bulunan sağlık görevlisini darp ederek olay yerinden uzaklaştı.


Saldırıyla ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, olayı kınadıklarını ve sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bu saldırı girişiminin takipçisi olacaklarını belirtti. Yabir, "Görevleri insanların hayatını kurtarmak ve sağlıklı bir toplumun oluşmasında çaba sarf etmek olan sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu saldırıyı esefle kınıyoruz" şeklinde konuştu.


Viranşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sağlık çalışanlarının vücutlarında darp sonucu yaralanmalar oluştuğu ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sağlık çalışanlarını darp eden zanlılar ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:35
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