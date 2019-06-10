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Şanlıurfa'da rüzgardan zarar gören enerji nakil hatları onarılıyor

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:25
Şanlıurfa'da rüzgardan zarar gören enerji nakil hatları onarılıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören enerji nakil hatları onarılıyor.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den (DEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kentin birçok bölgesinde enerji nakil hatları zarar gördü.

Rüzgarın yer yer saatteki hızının 60 kilometreyi bulduğu kentte, 150 elektrik direği devrildi.

DEDAŞ ekipleri, devrilen direklerin yerine yenilerini monte ederek, alçak ve yüksek gerilim hatlarındaki arızaları giderdi.

Çalışmalar sonucunda enerji verilemeyen birçok bölgeye yeniden enerji verilmeye başlandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:25
  1. DEDAŞ
  2. elektrik hatları
  3. elektrik kesintisi
  4. Rüzgar
  5. Şanlıurfa

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