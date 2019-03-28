Şanlıurfa’da polyester fabrikasında yangın, 80 ton polyester alev aldı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir polyester fabrikasında yangın çıktı. 80 ton polyesterin alev aldığı yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir polyester fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle depoda başlayan yangın, fabrikanın bir çok noktasına sıçradı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, fabrikanın duvarlarını delerek yangına müdahale etti. İçeride yaklaşık 80 ton polyesterin olduğu belirtildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.