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Şanlıurfa'da polisleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi mevkisinde polisleri taşıyan midibüs devrildi. Meydana gelen kazada 10 polis yaralandı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:08
Şanlıurfa'da polisleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da Özel Harekat polislerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 10 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi mevkisinde yaşandı. Özel Harekat polislerini taşıyan midibüs devrildi.

Kaza sonrası yaralanan 10 polis, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:08
  1. Şanlıurfa
  2. özel hareket polisleri

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