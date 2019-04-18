Şanlıurfa'da patlayıcı ele geçirildi
Ceylanpınar ilçesinde toprağa gömülü 10 kilo 200 gram plastik patlayıcı ele geçirildi18 Nisan 2019 Perşembe 22:05
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 10 kilo 200 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik istihbarat çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Maden Mahallesi Cırcıp Deresi civarında toprağa gömülü sırt çantası tespit edildi.
Çanta içinde yapılan aramada, 10 kilo 200 gram plastik patlayıcı bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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