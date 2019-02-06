Şanlıurfa'da patlayıcı ele geçirildi Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınır hattında toprağa gömülü 65 kilogram "RDX/PETN" türü plastik patlayıcı ile 6 zaman ayarlı elektronik devre, 5 verici, 9 alıcı devre, 21 elektrikli kapsül ve örgütsel dokümanlar bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 65 kilogram plastik patlayıcı ve düzeneği ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'nin eylemlerin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı iş birliğiyle Suriye sınır hattında arama tarama faaliyeti yürütüldü. Çalışma sırasında sazlık alanda toprağa gömülü 65 kilogram "RDX/PETN" türü plastik patlayıcı ile patlayıcıyı harekete geçirmek üzere 6 zaman ayarlı elektronik devre, 5 verici,9 alıcı devre, 21 elektrikli kapsül ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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