Şanlıurfa’da özel etüt merkezlerine FETÖ operasyonu Şanlıurfa’da FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla özel etüt merkezlerine düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla özel etüt merkezlerine düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında özel etüt merkezlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 16 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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