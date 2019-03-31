Şanlıurfa’da oy sayım işlemi başladı
Toplam 1 milyon 93 bin 515 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa’da oy sayım işlemleri başladı.31 Mart 2019 Pazar 17:09
Toplam 1 milyon 93 bin 515 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa’da oy sayım işlemleri başladı.
Toplam 1 milyon 93 bin 515 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa’da saat 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle son buldu. Sandıkların kapatılmasıyla birlikte sayım işlemleri başladı. Şanlıurfa’nın 13 ilçesinde 1 milyon 93 bin 515 seçmen toplam 3 bin 969 sandıkta oy kullandı.
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