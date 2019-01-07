0553 313 94 23

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 2 lise öğrencisi yaralandı

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:42
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 2 lise öğrencisi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 lise öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Celal Sever yönetimindeki 34 GB 6701 plakalı otomobil, Mevlana Celaleddini Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Beyazkaz (14) ile Bedir Kılıç'a (14) çarptı.

Savrulan otomobil, kaldırıma ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu.

Kazada yaralanan El Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Beyazkaz ile Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Haberi alan öğrencilerin öğretmenleri kaza yerine gelerek çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi edinmeye çalıştı.

İki arkadaşın okuldan çıktıkları ve evlerine gittikleri öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:42
  1. kaza
  2. öğrenci
  3. Siverek
  4. Şanlıurfa
  5. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    112 metre boyunda! Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
    1. 112 metre boyunda! Rus savaş gemisi..
    2. Fenerbahçeli eski futbolcu hayatını..
    3. TBBM Başkanı Binali Yıldırım'dan UBER..
    4. Köyde mahsur kalan hasta, yolun..
    5. Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak..
    6. ABD'nin saldırı yalanının arkasından..
    7. 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?..
    8. Narkotik polisinden Yunanistan'da..
    9. Güzelim bergamutu unuttuk gitti..
    10. Maçta ölümden dönmüştü! Taburcu edildi
    11. Uygur bölgesini ziyaret taleplerine..
    12. Kartal'da okul önlerinde satış yapan..
    13. İsrail ile Ruanda arasında ilk direkt..
    14. Nevşehir'de sahte evrak operasyonu
    15. Aydın'daki kağıt fabrikasının yapımı..
    16. Süs bitkileri ihracatı 100 milyon..
    17. "Çocuk Sanat Festivali" 31 Ocak'ta..
    18. Döviz kurları
    19. Düğünlerde PKK propagandasına 9 gözaltı
    20. Denizli'de Shrek'in kardan heykelini..
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
    Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!