Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı! Ölüler var
Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 25. kilometresinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, 34 BKG 893 plakalı otomobile çarptı.
Araçtan inen kişi ya da kişiler, otomobile silahla ateş açtı.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Silahlı saldırıda hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka gönderildi.