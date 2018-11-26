Şanlıurfa'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı26 Kasım 2018 Pazartesi 19:21
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Talat Akça (34) yönetimindeki 34 GT 1932 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu GAP Havaalanı yakınlarında Mehmet Altunpıçak'ın kullandığı 63 L 2655 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Talat Akça ile beraberindeki Esma Akça (24) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esma Akça, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YORUM YAZ