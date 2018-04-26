Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Akabe - TOKİ mevkisinde meydana geldi. Ahmet G. (35) yönetimindeki 63 VB 380 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve yanında bulunan Mehmet Cihan G. (2), İclal G. (33), İkra İslim G. (1) ile Abdurrahman Y. (5), Hiranur D. (8) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.