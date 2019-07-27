Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 PF 751 plakalı otomobil, Akçakale-Suruç kara yolunun Büyüknaneli Mahallesi yakınlarında devrildi. Kazada otomobilde bulunan Suriye uyruklu Yasır Ahmet (38) olay yerinde hayatın kaybetti, isimleri belirlenemeyen 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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