Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:56
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 PF 751 plakalı otomobil, Akçakale-Suruç kara yolunun Büyüknaneli Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada otomobilde bulunan Suriye uyruklu Yasır Ahmet (38) olay yerinde hayatın kaybetti, isimleri belirlenemeyen 3 kişi de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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