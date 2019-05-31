Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Ercan Çakar (24) idaresindeki 34 GK 8258 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan araçtaki sürücü Çakar, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Fadıl Baydan (25) ve Orhan Kılıçaslan (23), 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kılıçaslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çakar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.