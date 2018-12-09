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Şanlıurfa'da otobüs sürücüleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa'da otobüs sürücüleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09 Aralık 2018 Pazar 15:58
Şanlıurfa'da otobüs sürücüleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa'da halk otobüsü sürücüleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Birimi'nde görevli halk otobüsü sürücüleri, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Sürücülerden Sedat Doğan, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ve spor kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Doğan, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Fotoğrafların hepsi gerçekten çok harika. Hele bizim Filistin'e yardım gönderdiğimiz fotoğraf beni çok gururlandırdı. Yine Ali Dede'nin minik kediyi kucağına alarak koruması ayrı güzel. Bu fotoğraflar Türk halkının ne kadar şefkatli ve iyi insan olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

İbrahim Halil Yumuşak da haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" adlı fotoğraflarına oy kullandı.

Fotoğraflar arasında seçim yapmanın zor olduğunu dile getiren Yumuşak, Türkiye'yi gururlandıran anların bulunduğu fotoğraflara oy verdiğini ifade etti.

Sürücülerden Mehmet Sedat Demir ise haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar, yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" spor kategorisinde de Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2018" adlı fotoğrafına oy verdi.

Demir, her fotoğraf karesinin çok emek verilerek çekildiğini, fotoğrafların gelecekte Türkiye'nin hafızası olacağını kaydetti.

 

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:58
  1. Şanlıurfa
  2. AA'nın

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