Şanlıurfa’da örnek olacak koronavirüs uygulaması: 188 bin TL ceza kesildi

Şanlıurfa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında maskesini takmayan 202 kişiye para cezası verildi.

Kontrollü sosyal hayat sürecinde alınacak tedbirlerin sorunsuz bir şekilde hayata geçirilmesine yönelik denetimlerin devam ettiği Şanlıurfa ve ilçelerinde, kaymakamlıkların düzenlediği 235’i araçlı olmak üzere 279 denetim ekibi, 4 bin 41 iş yeri ve alanda denetim yaptı.

İş yerlerine 67 bin TL ceza

Koronavirüse karşı alınan kuralları ihlal ettikleri belirlenen 3 iş yeri ve 70 kişi hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, 67 bin 250 TL tutarında idari para cezası kesti.

188 bin TL’lik Maske ve sosyal denetim cezası

Maske ve sosyal mesafe denetimleri kapsamında ise 202 kişiye toplamda 188 bin 582 TL tutarında para cezasının kesildiği Şanlıurfa’da, 539 personelden oluşan 160 ekibin sahaya indiği izolasyon denetimleri sırasında da koronavirüs pozitif tanısı konulan ve temas tespit edilerek evde izolasyon tedbiri şartı koşulan 9 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Karantina altında olması gerekirken evlerini terk eden kişiler de, adreslerine çağrıldı ve her birine 3 bin 150 TL ceza kesildi. Evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşları telefonla arayarak, denetimlerini sürdürmeye devam eden pandemi çağrı merkezi de son 24 saatte 584 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.