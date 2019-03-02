Şanlıurfa'da okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okula geç kalan öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı. İlçedeki bir lisede görev yapan müdürün merdiven başında durarak okula geç gelen öğrencilerin kulaklarını çektiği iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Sosyal medyaya da yansıyan bazı görüntüler üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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