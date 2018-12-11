THY- Euroleague
0553 313 94 23

Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

11 Aralık 2018 Salı 16:29
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Mehmet Şah Aymelek yönetimindeki 63 S 6075 plakalı öğretmen servis minibüsü, Büyükoba Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile öğretmenler Hülya İbiş, Reyhan Gökay, Kübra Hallaç, Elife Atiş, Ayşe Nur Battal, Ömer Salgın, Hanım Erdoğan, Medine Al, Elif Doğan, Hülya Buluç, Emin Yayşi ile Murat Barbin, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüsün Azıklı İlk ve Ortaokulunda görev yapan öğretmenleri şehir merkezine getirirken kaza yaptığı öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu da hastaneye gelerek yaralıların sağlık duruma hakkında bilgi aldı.

Kapanoğlu gazetecilere, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:29
  1. kaza
  2. öğretmenler
  3. Servis
  4. Siverek
  5. Şanlıurfa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih'te otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
    1. Fatih'te otomobilin çarptığı yaşlı..
    2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    3. Dere kenarında ölü bulunan genç..
    4. "İsrail ile Hizbullah'ın savaşma..
    5. PFDK'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
    6. Kaybolan hayvanlarını arayan çoban..
    7. "Bahaettin Karakoç'un şiirleri..
    8. AK Parti Bolu ilçe belediye başkan..
    9. Esed karşıtları hakkında "gıyabi idam"..
    10. TFF'den Altuğ Verdi için başsağlığı..
    11. 4 öğretim üyesi FETÖ'den gözaltında
    12. Altın fiyatları
    13. Yağmur nedeniyle düşen kaya parçaları..
    14. Senegal'de cumhurbaşkanı adaylığı..
    15. İsrail'den Filistinlilerin cezalarında..
    16. "İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu"
    17. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    18. Üzerine ağaç dalı düşen anne ve 2..
    19. "Ticaretteki kısıtlamalara karşı..
    20. Mahkeme başkanından ifadesini..
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var