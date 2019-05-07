Şanlıurfa'da öğretmenin öğrenciye şiddet uyguladığı iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköpürü ilçesinde öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen hakkında inceleme başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Maşuk Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi'nde görev yapan bir öğretmenin okulda kavga eden bir öğrenciye tokat atma görüntüsünün sosyal medyaya yansıması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Müdürlüğün konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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