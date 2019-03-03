Şanlıurfa’da öğrencilerin müdür tarafından dövüldüğü iddiası

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir lisede geç kalan öğrencilerin okul müdürü tarafından dövüldüğü iddiası üzerine idari soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’ndeki Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı. İddiaya göre okul müdürü, okula geç kalan ve uygunsuz şekilde giyinen öğrencileri dövdü. Başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla çekilen o anlar sosyal medyada yayımlanınca, Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, her şeyin göz önünde olduğunu ve gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.