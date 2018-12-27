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Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10'u öğrenci 12 kişi yaralandı

27 Aralık 2018 Perşembe 14:55
Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ER 366 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu Kırlık Karakolu Kavşağı'nda Hasan Doğru'nun kullandığı 34 GV 9064 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş de yaralıları hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Hayati tehlikesi olan yok, şükür. Öğrencilerimiz bir süre kontrol altına kalacak, daha sonra taburcu edilecekler." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 14:55
  1. otomobil
  2. öğrenci servisi
  3. trafik kazası
  4. Viranşehir
  5. yaralı

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