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Şanlıurfa’da Öcalan yasağı

Şanlıurfa Valiliği, terörist başı Abdullah Öcalan’ın doğum yıl dönümü olan 4 Nisan’ın da içerisinde yer aldığı 1 Nisan ile 6 Nisan tarihleri arasında il genelinde her türlü etkinliğe yasak getirdi.

29 Mart 2019 Cuma 16:48
Şanlıurfa’da Öcalan yasağı

Şanlıurfa Valiliği, terörist başı Abdullah Öcalan’ın doğum yıl dönümü olan 4 Nisan’ın da içerisinde yer aldığı 1 Nisan ile 6 Nisan tarihleri arasında il genelinde her türlü etkinliğe yasak getirdi. Kamuya yararlı sivil toplum kuruluşları ise 48 saat önceden haber vermeleri şartıyla bu kapsamın dışında tutuldu.


Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi adına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda diğer illerden katılımlarla birlikte01 Nisan 2019 saat 08.00’dan - 06 Nisan 2019 saat 24.00’a kadar yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler il merkezi veilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır. Mahalli idare organları, kamu kurumları, kamuya yararlı dernekler ve üniversiteler, ilimizde düzenleyecekleri etkinliklerde ilimizin içerisinde bulunduğu stratejik konumu da göz önüne alınarak, istenmeyen üzücü olaylara mahal vermemek adına, söz konusu tarihlerdeki etkinliklerle ilgili en geç 48 saat öncesinden merkezde valiliğimize, ilçelerde kaymakamlıklara bildirimde bulunmaları kaydıyla bu yasaklama kararı kapsamı dışında tutulmuştur” denildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:48
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