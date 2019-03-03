Şanlıurfa’da MYP il kongresi yapıldı

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Teşkilatı 1. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

MYP Şanlıurfa 1. Olağan Kongresi yoğun katılımla GAPTEAM’da gerçekleştirildi. Kongreye merkez yöneticilerle birlikte bölge ve Şanlıurfa teşkilat başkanları ve üyeler de katıldı.Kongrede MYP Genel Başkan Yardımcısı da olan Hanifi Karagöz, Şanlıurfa İl Başkanı olarak seçildi.

Tek amaçlarının insanların refah içerisinde yaşaması olduğunu söyleyen MYP Genel Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa İl Başkanı Hanifi Karagöz, ”Urfa’nın güzel yürekli insanlarının desteğine olan inancımla sözlerime başlamak istiyorum. Esnafından memuruna, iş adamından sokak satıcısına, emeklisinden işportacısına bütün Urfa’nın duası ve umutları bizimle beraberdir. Bu beraberliğe güç katmak için çevre ilerimizden gelen siz değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Bizim tek derdimiz güzel ülkemiz, tek amacımız insanların refah içerisinde yaşaması. Çocuklarımızın gelecek kaygısı duymadan büyütülmesi. Yıllar önce güzel konuşmalarla yola çıkan verdiği vaatlerle gönüllere taht kuranların gerçeği bu gün görülmüş durumda. Bu millet siz değerli teşkilat üyelerimizin vereceği hizmetleri dört gözle beklemekte. Yolumuz uzun, yapacak işimiz çok. Bu millet için taş üstüne taş koyma fikrinde olan herkesin Rabbim yar ve yardımcısı olsun.Sözlerime son verirken bu programda emeği geçen başta Şanlıurfa teşkilatım ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

"Dünyada kendini ekonomik anlamda ispatlamış bir lidere söz verdik"

Liderlerine bu partiyi 2019’un sonbaharında yapılacak ilk genel seçimde iktidar etme sözü verdiklerine dile getiren teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurtoğlu, “4 ay gibi kısa bir sürede 60 ilde teşkilatlanmamızı yapıp 40 ili üzerinde ilçe kongrelerini bitirip, 32 ilde il kongre kararı almış bir partinin neferleri burada. Bölge başkanlarım burada, il başkanlarım burada, ilçe başkanlarım burada, dava arkadaşlarım burada. Gece üçte neredesin başkanım dediğimde telefonu açan değerli bölge başkanlarım, hepinize teşekkür ediyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Dünyada kendini ekonomik anlamda ispatlamış bir lidere söz verdik. Dedik ki sayın liderim, siz lütfettiniz, bize bu görevi verdiniz, biz de gece gündüz uyumadan bu partiyi 2019’un sonbaharında yapılacak ilk genel seçimde iktidar etme sözü verdik” ifadelerine yer verdi.

"MYP’nin siyasetinde aldatma yok"

Genel Sekreter Muhammet Recep Altun, “Muhafazakar Yükseliş Partisinin siyasetinde aldatma yok, kandırma yok, adalet var, Türkiye’nin yer altı, yer üstü kaynaklarını koruma var, muhafaza var. Kültürünü muhafaza var, örf adetini muhafaza var, ananesini muhafaza var. Kısacası Türkiye’yi bütün güçlerden, yıkıcı faaliyetlerden Türkiye’mizi, bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, milleti İbrahim’i korumak var” diye konuştu.

Konuşmaların ardında kongrede seçilen İl Başkanı Mehmet Hanifi Karagöz, ilçe başkanları kürsüye çıkarak kendilerini tanıttı.