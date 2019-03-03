0553 313 94 23

Şanlıurfa’da MYP il kongresi yapıldı

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Teşkilatı 1.

03 Mart 2019 Pazar 18:17
Şanlıurfa’da MYP il kongresi yapıldı

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Teşkilatı 1. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi.


MYP Şanlıurfa 1. Olağan Kongresi yoğun katılımla GAPTEAM’da gerçekleştirildi. Kongreye merkez yöneticilerle birlikte bölge ve Şanlıurfa teşkilat başkanları ve üyeler de katıldı.Kongrede MYP Genel Başkan Yardımcısı da olan Hanifi Karagöz, Şanlıurfa İl Başkanı olarak seçildi.


Tek amaçlarının insanların refah içerisinde yaşaması olduğunu söyleyen MYP Genel Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa İl Başkanı Hanifi Karagöz, ”Urfa’nın güzel yürekli insanlarının desteğine olan inancımla sözlerime başlamak istiyorum. Esnafından memuruna, iş adamından sokak satıcısına, emeklisinden işportacısına bütün Urfa’nın duası ve umutları bizimle beraberdir. Bu beraberliğe güç katmak için çevre ilerimizden gelen siz değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Bizim tek derdimiz güzel ülkemiz, tek amacımız insanların refah içerisinde yaşaması. Çocuklarımızın gelecek kaygısı duymadan büyütülmesi. Yıllar önce güzel konuşmalarla yola çıkan verdiği vaatlerle gönüllere taht kuranların gerçeği bu gün görülmüş durumda. Bu millet siz değerli teşkilat üyelerimizin vereceği hizmetleri dört gözle beklemekte. Yolumuz uzun, yapacak işimiz çok. Bu millet için taş üstüne taş koyma fikrinde olan herkesin Rabbim yar ve yardımcısı olsun.Sözlerime son verirken bu programda emeği geçen başta Şanlıurfa teşkilatım ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.



"Dünyada kendini ekonomik anlamda ispatlamış bir lidere söz verdik"


Liderlerine bu partiyi 2019’un sonbaharında yapılacak ilk genel seçimde iktidar etme sözü verdiklerine dile getiren teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurtoğlu, “4 ay gibi kısa bir sürede 60 ilde teşkilatlanmamızı yapıp 40 ili üzerinde ilçe kongrelerini bitirip, 32 ilde il kongre kararı almış bir partinin neferleri burada. Bölge başkanlarım burada, il başkanlarım burada, ilçe başkanlarım burada, dava arkadaşlarım burada. Gece üçte neredesin başkanım dediğimde telefonu açan değerli bölge başkanlarım, hepinize teşekkür ediyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Dünyada kendini ekonomik anlamda ispatlamış bir lidere söz verdik. Dedik ki sayın liderim, siz lütfettiniz, bize bu görevi verdiniz, biz de gece gündüz uyumadan bu partiyi 2019’un sonbaharında yapılacak ilk genel seçimde iktidar etme sözü verdik” ifadelerine yer verdi.



"MYP’nin siyasetinde aldatma yok"


Genel Sekreter Muhammet Recep Altun, “Muhafazakar Yükseliş Partisinin siyasetinde aldatma yok, kandırma yok, adalet var, Türkiye’nin yer altı, yer üstü kaynaklarını koruma var, muhafaza var. Kültürünü muhafaza var, örf adetini muhafaza var, ananesini muhafaza var. Kısacası Türkiye’yi bütün güçlerden, yıkıcı faaliyetlerden Türkiye’mizi, bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, milleti İbrahim’i korumak var” diye konuştu.


Konuşmaların ardında kongrede seçilen İl Başkanı Mehmet Hanifi Karagöz, ilçe başkanları kürsüye çıkarak kendilerini tanıttı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 18:17
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Efeler Ligi
    1. Voleybol: Efeler Ligi
    2. "Canımızı veririz ama bir karış..
    3. Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını..
    4. Antalya’nın fethinin 812’nci yılı..
    5. Bilecik- Osmaneli maçında ses bombası..
    6. Taliban’a ağır darbe: 3’ü komutan 17..
    7. GÜNCELLEME 4 - Beyoğlu'nda yangın
    8. Sofuoğlu: “Hız tutkusu olan gençlerin..
    9. Mısır'ın darbeci yönetimi, 1 idama..
    10. Çorum’a Mobil Atık Getirme Merkezi
    11. Adnan Oktar suç örgütünün 3 numaralı..
    12. İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4..
    13. Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay..
    14. Ortaca ve Dalaman’da futsal..
    15. Elazığspor’da Erhan Altın dönemi erken..
    16. VakıfBank set vermedi
    17. Mısır'da bir sanığa idam cezası verildi
    18. AK Parti'nin Samsun mitingi
    19. Samsun'da DEAŞ operasyonu
    20. Cezayir sokakları karıştı!..
    21. Odunlukta çıkan yangın söndürüldü
    22. Sivas’ta ’Köy Odası Sohbetleri’ devam..
    23. Tartıştığı eşini oğlunun gözü önünde..
    24. Malatya’da otomobil anahtarı görünümlü..
    25. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
    26. Cumhur İttifakı'nın seçim bürosuna..
    27. Kılıçdaroğlu Mamak’ta vatandaşlarla..
    28. "Kültür varlığı" olarak tescilli evini..
    29. Mehmet Özhaseki: Daha bir proje..
    30. Mobil başkan pazaryerinde bez torba..
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var