Şanlıurfa’da moda tasarım kursu ilgi gördü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik hizmet veren 13 kadın destek merkezinde açtığı moda tasarım kursları yoğun ilgi görüyor.

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde kurduğu 13 kadın destek merkezi ile kadınlara yönelik çok çeşitli kurslar açan büyükşehir belediyesi, çağın gerektirdiği yenilikleri bünyesinde barındırıyor. Kadınların hayal ettikleri tasarımları ve modayı oluşturmaları için eğitim gördükleri kursta çok çeşitli teknik bilgiler verilirken giysilerde Şanlıurfa motiflerini tasarlıyorlar.

Kurulan tam donanımlı kadın destek merkezlerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden kadınlar, bu merkezlerde spor, sağlıklı yaşam, kuaför ve çocukları için kreş imkanı buluyorlar. Sosyalleşme ve eski mahalle kültürünü tek çatı altında kadınlara sağlayan büyükşehir belediyesi, mevcut kadın destek merkezlerinin sayısını yükseltmeyi hedefliyor. Kadınların meslek edinmesine yönelik çalışmalarını sürdürerek büyük bir hassasiyetle üzerinde duran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kadınları büyükşehir belediyesinin kadın destek merkezlerine davet etti.

Kadın destek merkezlerinde moda tasarım kursu eğitimi gören kadınlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e katkılarından dolayı teşekkür etti.