Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 01 PH 943 plakalı minibüs, merkez Haliliye ilçesi Konuklu Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Velid Ömer'in kullandığı 63 MC 560 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki Fatma, Saliha ve Ali Velid yaralandı. Yaralılar Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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