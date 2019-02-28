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Şanlıurfa’da millet kıraathanesi hizmete sunuldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden millet kıraathanesini hizmete sundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:32
Şanlıurfa’da millet kıraathanesi hizmete sunuldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden millet kıraathanesini hizmete sundu.


Vatandaşların komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve geleneksel mahalle kültürünü yaşatmak adına önemli çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, herkesi kucaklayacak bir şekilde modern konsepte sahip millet kıraathanesini hizmete sundu.


Millet Kıraathanesinin açılışını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Şehirler içinde yaşayan insanlarındır. İçinde yaşayan insanların öyküsünü, duygusunu, düşüncesini, yaşam tarzını ve yaşamını barındırır. İşte AK Belediyeler gerek oluşturmuş olduğu projeler ile gerek ise geleceği düşünen kurumlar olarak sürekli gençliğe bir yatırım peşindeler. Şanlıurfa’da gençlik noktasında çok önemli çalışmalara imza attık. Şanlıurfa Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde yine Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde oluşturduğumuz Kütüphaneler ve Eğitim Şube Müdürlüğümüz önemli çalışmalara imza atıyor. Yeni neslimizin okuması için birçok çalışma yaparak milyonlarca kitap dağıttık. Şanlıurfa’nın en ücra köşesindeki gencimize ulaşarak sınavlarda başarılı olması adına deneme sınavları noktasında destek verdik. Okullarımızda Kütüphaneler oluşturduk. Ve bununla kalmayarak fırsat bulduğumuz yeşil alanlarda Kütüphaneler açtık. Okumaya önem veriyoruz, okumak geleceğe kapı açmaktır. Okumak vatan sevgisidir, okuyup gelişmediğiniz sürece ve gelecek neslin gelişimini sağlayarak geleceğe hazırlamazsanız bu sevginin azaldığını göreceksiniz”dedi.


“95 YAYIN DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİK”


15 Temmuz Destanı da bu mücadeleden biri olduğunu aktaran Çiftçi, “Bu mücadeleyi gençlerimizin daha iyi anlayabilmeleri için Yazarımız İrfan Gürkan Çelebi tarafından kaleme alındı. Sadece bu eserle yetinmeyerek Şanlıurfa peygamberler şehridir dedik ve Hz. İbrahim’i konu alan kitaplar, Türk Klasikleri, Dünya Klasikleri anlamında Büyükşehir Belediyesi olarak birçok kitap bastırarak 95 esere çıktık. Amacımız gelişmeyi sürekli tabana yayabilmektir, çocuklar hepimizin bu nesil bizim neslimiz eğer bizler bu nesle ne kadar kıymet verirsek biliriz ki gelecekten o kadar umut dolu oluruz” şeklinde konuştu.


Programa konuk yazarak olarak katılan 15 Temmuz kitabının yazarı İrfan Gürkan Çelebi ise, “15 Temmuz Hain Darbe girişimini gençlerimize anlatmak için yazılmış bir kitaptır. Geleceğimizin teminatı olan gençler ve yavaş yavaş bizim yerimizi alacakar, onlarda bu ruhun ve bilincin oluşması önemli” diye konuştu.


Türkiye’nin kent merkezindeki en büyük yeşil alan olma özelliği taşıyan GAP Vadisi projesinin 2.etabında açılışı yapılan Millet Kıraathanesinin içinde, kütüphane, okuma salonu, oturma alanları, öğrenciler için bilgisayarla ders çalışmalarına olanak sağlayacak alanlar, ücretsiz kahve ve çay ikramı yapılacak.


Öte yandan Açılışı gerçekleştirilen Millet Kıraathanesi’nin içinde yazar İrfan Gürkan Çelebi tarafından imza günü ve söyleşi yapıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:32
  1. kitap
  2. kültür
  3. imza günü

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