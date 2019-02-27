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Şanlıurfa’da millet kıraathanesi açılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan Millet Kıraathanesi’ni Şanlıurfa’da vatandaşın hizmetine sunuyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:07
Şanlıurfa’da millet kıraathanesi açılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan Millet Kıraathanesi’ni Şanlıurfa’da vatandaşın hizmetine sunuyor.


Türkiye’nin kent merkezindeki en büyük yeşil alan olma özelliği taşıyan GAP Vadisi projesinin 2. etabında yapımı tamamlanan Millet Kıraathanesi’nin içinde, kütüphane, okuma salonu, oturma alanları, öğrenciler için bilgisayarla ders çalışmalarına olanak sağlayacak alanlar barındırıyor.


Vatandaşların komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve geleneksel mahalle kültürünü ihya etmek adına önemli bir çalışmaya imza atan belediye, herkesi kucaklayacak bir şekilde yeni modern bir konsepte Millet Kıraathanesi yaptı. Vatandaşların sosyal alanda kaynaşması ve kültürel noktada bir araya gelmesini sağlayacak millet kıraathanesi, 28 Şubat tarihinde saat 13.30’da GAP Vadisi 2. etap içinde açılacak. Açılışa tüm vatandaşlar davet edildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:07
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