Şanlıurfa'da medikal ürünlerin satıldığı iş yerinde yangın

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında medikal ürünler satılan iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayın ardından iş yerinde ve bölgede yoğun duman oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu, medikal malzemeler kullanılamaz hale geldi.



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