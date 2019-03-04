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Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu kirpinin öldürülmesi

Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesi ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

04 Mart 2019 Pazartesi 19:06
Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu kirpinin öldürülmesi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesi ve görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 60 kilometre uzaktaki Aşağıkaracaören Mahallesi'nde bazı kişilerin köpek yardımıyla yuvasından çıkardığı oklu kirpiyi sopayla öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Bu kapsamda Siverek ve Viranşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede söz konusu olayın akraba oldukları değerlendirilen H.D, A.D. ve E.D. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Viranşehir'deki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince para cezası da uygulanacağı öğrenildi.

Zanlıların oklu kirpiyi yuvasından çıkarmak için beslenmesi yasak "pitbull" cinsi köpek kullandığı belirtilmişti.

Öte yandan 2017 yılında Devlet Su İşleri ekipleri, Atatürk Barajı'ndaki tünellerde çalışma yaptığı sırada nesli tehlike altında olan 5 oklu kirpiye rastlamış ve olayın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından, kirpilerin koruma altına alınması için tünellerdeki çalışmalara ara verilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 19:06
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