Şanlıurfa'da koronavirüs paniği! 139 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması sonucu 139 evin karantinaya alındığını açıkladı.
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 139 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Tek bir ilçede 48 karantina
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Haliliye'de 48, Karaköprü'de 43, Eyyübiye'de 24, Viranşehir'de 9, Birecik'te 7, Suruç'ta 3, Siverek'te 2, Ceylanpınar'da 2 ve Akçakale ilçesinde 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 20 evdeki karantina ise sona erdirildi.