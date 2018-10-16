Şanlıurfa'da korkutan yangın! Bir anda alev aldı
Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilde, elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Meydana gelen olayda, araç hurdaya döndü.16 Ekim 2018 Salı 15:53
Şanlıurfa da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunda yaşandı. Adem S.’ye ait plakası belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre elektrik kontağından dolayı bir anda alev aldı.
Sürücünün kendi imkanlarıyla söndüremediği yangın, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında yaralı olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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