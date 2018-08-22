Şanlıurfa'da korkutan yangın!

Şanlıurfa Oduncu Pazarında iş yerlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda iş yerini saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde bulunan Oduncu Pazarı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını söndürmeye yönelik çalışmalar sürüyor.