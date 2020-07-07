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Korona Virüs

Şanlıurfa'da korkutan gelişme! Onlarca ev karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması sonucu 76 evde karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 09:21:00 -
Şanlıurfa'da korkutan gelişme! Onlarca ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 76 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

11 ilçede 76 ev karantinada

Bu kapsamda Haliliye'de 22, Karaköprü'de 19, Eyyibiye'de 3, Viranşehir'de 16, Ceylanpınar'da 7, Hilvan'da 3, Birecik'te 2, Akçakale, Harran, Bozova ile Suruç ilçelerinde birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 20 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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