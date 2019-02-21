Şanlıurfa'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiası Ceylanpınar ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. İddiaya göre, ilçenin ismi açıklanmayan mahallesinde cinsel istismara maruz kaldığını öne süren 14 yaşındaki kız öğrenci E.A yaşadıklarını bir yakınına anlattı. Durumun emniyete bildirilmesi üzerine, Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ve E.A'nın ifadesi doğrultusunda aralarında esnafın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı, bir kişi ise ikametinde bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ, F.Ç, F.Ö, M.Y. ve İ.E. çıkarıldığı mahkemece, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.



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