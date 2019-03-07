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Şanlıurfa'da kavgalı aileler barıştırıldı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, üç kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan ve akraba olan iki aile barıştırıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 14:29
Şanlıurfa'da kavgalı aileler barıştırıldı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan ve akraba olan 2 aile barıştırıldı.

İlçede yaklaşık 5 ay önce "Tammah aşireti"ne mensup 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada İbrahim Bağış (36), İbrahim Bakış (30) ve Mehmet Yaşuk (37) hayatını kaybetti.

Kavganın ardından Bağış ile Yaşuk aileleri arasında başlayan husumet, eski AK Parti Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu ve kanaat önderlerinin girişimleriyle son buldu.

Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen "barış yemeği"nde bir araya gelen aile üyeleri, tekbirler eşliğinde kucaklaşarak, aralarındaki husumete son verdiklerini ilan etti.

Yemekte bir konuşma yapan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, barışın sağlanmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Seyit Eyyüpoğlu ise bu tür olumsuzlukların son bulmasını dileyerek, Regaip Kandili'nde böylesine anlamlı bir davranışın sergilenmesinde emeği geçenlere şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından aileler birlikte yemek yedi.

Barış yemeğine, İl Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, bazı Şanlıurfa milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkiağız Mahallesi'nde 10 Kasım 2018'de akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada İbrahim Bağış, İbrahim Bakış ile Mehmet Yaşuk hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:29
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