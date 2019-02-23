Şanlıurfa'da kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'da kavga: 5 yaralı23 Şubat 2019 Cumartesi 20:21
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da komşu iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
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