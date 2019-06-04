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Şanlıurfa'da katı atık depolama alanında yangın

04 Haziran 2019 Salı 00:34
Şanlıurfa'da katı atık depolama alanında yangın

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde katı atık depolama alanında çıkan yangın, ekili alanlara ulaşmadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Selimpınar Mahallesi'nde bulunan katı atık depolama alanında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki otların tutuşmasıyla Siverek-Diyarbakır kara yoluna ulaştı.

Haber verilmesi üzerine itfaiye, AFAD ile Siverek Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yangın çevredeki arpa ve buğday ekili arazilere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, gazetecilere yaptığı açıklamada, katı atık alanında çıkan yangının kısa sürede büyüyerek çevredeki ekili alanları tehdit ettiğini söyledi.

Çok sayıda ekibin müdahalesiyle zor da olsa yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirten Karavar, "Büyükşehir belediye başkanımız ve Siverek Belediye başkanımızla yaptığımız istişare sonrasında depolama alanının çevresinde yapacağımız yangın yoluyla beraber ileriki zamanlarda böyle bir durumla bir daha karşılaşmayacağız. Bölgede yapılacak çalışmalarla olası yangınlar tarım arazilerine zarar vermeyecek hale getirilecektir." diye konuştu.

Yangının çıktığı bölgede arpa ekili tarlası bulunan Melik Göç de yangının arazisine sıçraması endişesiyle bölgeye geldiğini ifade etti.

Arazilerinin etrafından hat çekerek yangının ekili alanı sıçramasını engellediklerini anlatan Göç, benzer bir olayın yaşanmaması için bölgede önlem alınması gerektiğini belirtti.

Öte yandan jandarma ekipleri de herhangi bir kaza yaşanmaması için kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 00:34
  1. depolama
  2. ekili arazi
  3. Siverek
  4. Şanlıurfa
  5. Yangın

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