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Şanlıurfa’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

05 Ocak 2019 Cumartesi 21:45
Şanlıurfa’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Adsız’ın kullandığı 63 NF 854 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Akçakale-Ceylanpınar karayolu Arıcan Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Adsız yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adsız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 21:45
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