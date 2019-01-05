Şanlıurfa’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü05 Ocak 2019 Cumartesi 21:45
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Adsız’ın kullandığı 63 NF 854 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Akçakale-Ceylanpınar karayolu Arıcan Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Adsız yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adsız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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