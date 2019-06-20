Şanlıurfa’da kadın çiftçilere destektoplantısı

Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde kırsaldaki kadın çiftçilerin desteklenmesi doğrultusunda toplantı ve eğitimler yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ileBirleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütülen Türkiye Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İş Birliği Projesi (TAYDAP) kapsamında Kırsalda Kadın Paydaş Danışma Grubu toplantısı ile eğitici eğitimi gerçekleştirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütülen Türkiye Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İş Birliği Projesi (TAYDAP) kapsamında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Komitesince; Şanlıurfa kırsalındaki kadınların güçlendirilmesi, kırsalda kooperatifleşmesi, paydaşlarla işbirliğinin güçlendirmesi, kırsaldaki tarımsal faaliyetlerde rol almalar ve karar mekanizmalarını geliştirmeleri, tarımsal politikaların ve stratejilerinin belirlemesi gibi etkinliklerde bulunmasına yönelik eğitim gibi konularda istişarelerde bulunuldu.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Mehmet Işık, “Proje kapsamında kadın çiftçilerin bilgi taleplerinin ve ihtiyaçlarının hızlı, etkili ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanarak verimliliğin artması, çiftçi refahının yükselmesi ve gıda güvenliğinin güvence altına alınmasına sağlanmaktadır. Müdürlüğümüz bu çerçevede 1 yıldır yürüttüğü çalışmaları bu çalıştayda aktarma imkanı bulmuştur” dedi.