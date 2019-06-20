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Şanlıurfa’da kaçak mobil trafo ele geçirildi

Dicle Elektrik ekiplerinin Şanlıurfa’da kaçak elektrik kullanımını önlemek için yaptığı denetimler sırasında, buğday tarlasında bir traktör römorkuna yüklenerek mobilize edilmiş şekilde kaçak elektrik trafosu tespit edildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:01
Şanlıurfa’da kaçak mobil trafo ele geçirildi

Dicle Elektrik ekiplerinin Şanlıurfa’da kaçak elektrik kullanımını önlemek için yaptığı denetimler sırasında, buğday tarlasında bir traktör römorkuna yüklenerek mobilize edilmiş şekilde kaçak elektrik trafosu tespit edildi. Trafoya savcılık kararıyla el konulurken, sahibi ile ilgili yasal işlem başlatıldı.


Tarımsal sulama sezonunun başlaması ile birlikte elektrik gücüne bağlı olarak yeraltı kaynaklarından sulama yapılmaya başlandı. Elektriğe bedel ödemek istemeyenler yüzünden Şanlıurfa’da kaçak tüketimde kayda değer artış yaşanınca Dicle Elektrik İl Müdürlüğü ekipleri tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik kullanımını önleyebilmek için denetimlerini artırdı. Bir ihbarı değerlendirmek için jandarma eşliğinde Siverek ilçesine bağlı Kırcalı Köyüne giden Dicle Elektrik ekipleri, bir buğday tarlasında traktör römorkuna yüklenmiş kaçak bir elektrik trafosundan alınan enerji ile sulama yapıldığını belirledi.


Kanca atma yöntemi


Yapılan inceleme sonunda kaçak elektrik trafosunun 100 kVA olduğu ve yaklaşık 50 haneli bir köyün enerji ihtiyacını karşılayacak güce sahip bulunduğu belirlendi. 200 dönüm buğday tarlasını sulamada kullanılan kaçak trafoya, buradan geçen yüksek gerilim hattından ’kanca atma’ yöntemi kullanılarak enerji temin edildiği ortaya çıktı. Güvenlik tedbirlerine uyulmadığı da saptanan kaçak trafoya, savcılık kararıyla el konulurken trafonun sahibi olduğu bildirilen M.A. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:01
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