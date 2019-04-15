Şanlıurfa’da joker operasyonu: 24 gözaltı Şanlıurfa’da para karşılığı başkalarının yerine SRC belgesi sınavına girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa’da para karşılığı başkalarının yerine SRC belgesi sınavına girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 14 Nisan’daki Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavı’na (SRC), kursiyerlerin yerine para karşılığında başka kişilerin gireceği yönündeki bilgi üzerine belirlenen okulda önlem aldı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda başkalarının yerine sınava girdikleri öne sürülen ve ‘joker’ olarak tabir edilen 22 kişi ile 2 kursiyeri gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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