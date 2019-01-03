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Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü

İstinat duvarının çökmesi sonucu bir ev ve otomobilde hasar oluştu

03 Ocak 2019 Perşembe 12:15
Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Atakent Mahallesi'ndeki binanın istinat duvarı, sağanağın etkisiyle alt kattaki ev ile otomobilin üzerine yıkıldı.

Çökmenin etkisiyle evin iki odası ve balkonundaki duvarlar kısmen yıkıldı, otomobil kullanılmaz hale geldi, aydınlatma direği devrildi.

Karaköprü Belediyesi görevlileri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ev sahibi Yaşar Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, gürültüyle uyandıklarını ve çok korktuklarını söyledi.

İstinat duvarının çocukların ders çalıştıkları odaların üzerine yıkıldığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Ben ve çocuklarım çok korktuk. Odadaki bir çocuğum yanımdaydı, diğerleri ise ders çalışıyordu. İki çocuk odasının duvarları yıkıldı, eşya kullanılamaz hale geldi. Çocuklar çok korktu ve bağırarak yanımıza koştular. Çok şükür, kimsede bir sorun yok. Çocukları anneannelerine bıraktım çünkü çok etkilendiler. Bir komşumun da otomobili duvarın altıda kaldı.

Odadaki yatak başı bir çocuğumu korumuş, eğer o olmasaydı belki daha kötü bir sonuç olabilirdi. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:15
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