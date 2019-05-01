Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giderken midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet diledi. BBP'den yapılan açıklamada Destici, işçilerin kazada hayatını kaybetmesi üzerine Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı telefonla arayarak, taziyelerini iletti. Destici, kazada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve camialarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

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