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Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi

01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:30
Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giderken midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet diledi.

BBP'den yapılan açıklamada Destici, işçilerin kazada hayatını kaybetmesi üzerine Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Destici, kazada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve camialarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:30
  1. 1 mayıs
  2. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  3. Büyük Birlik Partisi

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