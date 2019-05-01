Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesine ilişkin, "Maalesef kaza sonrasında hayatını kaybeden 5 vatandaşımız var, 13 de tedavisi devam eden vatandaşımız var. 1-2 yaralımızın durumu kritik." dedi.

Vali Erin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Abdullah Erin, "Maalesef kaza sonrasında hayatını kaybeden 5 vatandaşımız var, 13 de tedavisi devam eden vatandaşımız var. 1-2 yaralımızın durumu kritik. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize sağlık ve şifa diliyorum. Şanlıurfa'daki hastanelerde bütün doktorlarımız yaralılarımızla ilgilenmektedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kazada ölenlerin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi ölmüş, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı.