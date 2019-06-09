Şanlıurfa’da iş yeri yangını Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sabah 10 saatlerinde, merkez Haliliye ilçesine bağlı Uçaksavar Kavşağı yakınlarında bulunan bir tekstil mağazasında yangın çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında ölü ve yaralı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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